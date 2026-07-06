Ребёнок пострадал от укуса бешеной крысы в Амурской области
В Амурской области зафиксировали два случая бешенства — в сёлах Малая Сазанка и Волково. Там ввели карантин, сообщили в Telegram-канале «Amur Mash».
В Малой Сазанке источником заражения стала крыса. Местные жители травили грызунов на своём подворье, и одного из них поймал на приманку школьник. Животное укусило ребёнка, а затем погибло. Родители отдали тушку на экспертизу, которая подтвердила бешенство. Сейчас мальчик проходит курс антирабической терапии.
Второй очаг обнаружили в Благовещенском округе, где в районе села Волкова нашли мёртвую лису. Инспектор охотнадзора также выявил у неё опасную болезнь. В обоих населённых пунктах проводят дезинфекцию и внепланово вакцинируют домашних животных.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке боец ММА на протяжении нескольких лет систематически избивал свою жену, в результате чего женщина перенесла пять сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки.
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