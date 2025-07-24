Мужчина принёс в жертву маленького племянника во время ритуала по возвращению жены

24 июля 2025, 18:51

В Индии мужчина убил племянника в ходе ритуала по возвращению жены

Фото: медиасток.рф

В Индии мужчина решил вернуть бросившую его жену и устроил ритуал с жертвоприношением. Об этом пишет Indian Express.