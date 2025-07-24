Мужчина принёс в жертву маленького племянника во время ритуала по возвращению жены
В Индии мужчина решил вернуть бросившую его жену и устроил ритуал с жертвоприношением. Об этом пишет Indian Express.
Трагедия произошла в небольшой деревне на границе штатов Раджастан и Харьяна. 38-летний Маной Праджапат обратился к местному колдуну по имени Сунил в надежде вернуть жену и «получить контроль» над ней.
Колдун заявил, что богиня Кали требует жертвы, и велел Маною принести в жертву своего племянника.
Для ритуала мужчине необходимо было к полуночи добыть кровь и сердце ребёнка, а также принести колдуну 12 тысяч рупий (около 10,8 тысячи рублей). Праджапат исполнил все требования, расправившись со своим шестилетним племянником 19 июля. Тело мальчика он надёжно спрятал в заброшенном доме. Полицейским пришлось вести длительные поиски, прежде чем обнаружить тело убитого.
По данным правоохранительных органов, супруга ушла от Праджапата из-за его пристрастия к запрещённым веществам.
Праджапат и Сунил задержаны.
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