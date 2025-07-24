Таиланд направил фаллосы на врага после атаки со стороны Камбоджи
Деревянные фаллосы используют в приграничном районе Таиланда, подвергшемся обстрелам со стороны Камбоджи. Об этом пишет издание Khaosod.
Оставшиеся в населённом пункте на границе жители прячутся от обстрелов в бункере. Они не имеют оружия, поэтому для защиты установили над укрытием несколько крупных деревянных фаллосов, направив их в сторону противника.
79-летняя местная жительница поделилась с журналистами, что фаллосы хранятся в деревне с фестиваля Бун Банг Фай. В нынешних обстоятельствах многие верят, что с помощью таких средств смогут ослабить действие чёрной магии, которую применяют камбоджийцы.
В результате ракетных ударов со стороны Камбоджи в Тайланде погибли 11 мирных жителей. Страна ответила на атаки ударами истребителей F-16.
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