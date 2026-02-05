Мужчина приставал к спящей 17-летней попутчице в самолете
29-летний житель Аляски Трейтон К. Баллота получил тюремный срок за домогательства к 17-летней попутчице, которая спала во время полета Alaska Airlines. Об этом сообщает Fox 13 Seattle.
Инцидент произошел 15 января 2025 года на рейсе из Анкориджа в Сиэтл. По данным обвинения, мужчина неоднократно прикасался к внутренней стороне бедра девушки и продолжал совершать действия сексуального характера, несмотря на то что она пыталась отстранить его руку и закрывалась столиком и мягкой игрушкой.
После того как подросток рассказала о случившемся матери, сидевшей позади, бортпроводники пересадили пострадавшую на другое место. По прилете в Сиэтл Баллоту задержали. Приговор огласили в феврале 2026 года — 18 месяцев заключения, а затем — десять лет надзора.
Первый помощник прокурора США Нил Флойд отметил в суде рост числа обращений по поводу сексуальных нападений на борту самолетов в Западном Вашингтоне. По его словам, вынесенное решение должно стать сигналом тем, кто рассчитывает воспользоваться обстановкой в самолете для насилия над уязвимыми пассажирами. Такие дела будут расследоваться и при необходимости доводиться до суда.
