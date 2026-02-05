Мужчина приставал к спящей 17-летней попутчице в самолете

05 февраля 2026, 15:23

Американец приставал к спящей 17-летней попутчице в самолете Alaska Airlines

Фото: istockphoto/daboost

29-летний житель Аляски Трейтон К. Баллота получил тюремный срок за домогательства к 17-летней попутчице, которая спала во время полета Alaska Airlines. Об этом сообщает Fox 13 Seattle.