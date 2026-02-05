На косметолога из Дагестана Алгасанову возбудили дело за смерть пациента
На косметолога из Дагестана Раисат Алгасанову возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По версии следствия, Алгасанова проводила процедуры в небезопасных условиях: у многих клиентов развились некрозы, абсцессы и сепсис, одна женщина скончалась. Сама косметолог отрицала причастность к смерти пациентки, утверждая, что только договаривалась о приёме. Позже выяснилось, что пострадавших десятки, и они объединились для борьбы за справедливость. Многим Раисат предлагала деньги за молчание.
Следственные органы ожидали заключения судмедэкспертизы с начала декабря. По её результатам возбудили дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших тяжкий вред здоровью. Несмотря на это, косметолог продолжает принимать клиентов и в своём аккаунте в соцсетях утверждает, что против неё ведётся «заказная травля».
