Пять фигурантов услышали приговор по делу о незаконной миграции в Тульской области
Суд вынес обвинительный приговор пяти участникам дела об организации незаконной миграции. Информацию дает ТАСС.
Уточняется, что по поддельным патентам они трудоустроили 30 иностранных граждан на предприятиях Тульской области. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, четверым мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до двух с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима. Их соучастнице дали один год и девять месяцев условно с испытательным сроком более полутора лет.
Также суд постановил обратить в доход государства имущество, в том числе автомобили BMW и Mitsubishi Lancer, а также более 1,3 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигуранта их признали виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России, в приобретении и хранении заведомо поддельных официальных документов.
Преступную схему выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ по региону.
