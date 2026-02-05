Пять фигурантов услышали приговор по делу о незаконной миграции в Тульской области

05 февраля 2026, 14:59

Фигуранты дела о незаконной миграции получили до 2,6 года колонии

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд вынес обвинительный приговор пяти участникам дела об организации незаконной миграции. Информацию дает ТАСС.