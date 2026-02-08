Мужчина приставал к спящей пассажирке в метро
В Лондоне мужчину осудили за домогательства к спящей женщине в метро. Об этом сообщает издание Daily Star.
В вагоне поезда 49-летний пассажир подсел к спящей попутчице и начал ее домогаться. Когда женщина проснулась и попыталась оттолкнуть навязчивого соседа, он не остановился и даже предложил ей деньги. Испуганная пострадавшая вышла на станции «Уэмбли Парк», но мужчина последовал за ней.
Остановить его удалось только с помощью сотрудников метро, которые вызвали полицию. При задержании мужчина не раскаивался в содеянном, а лишь жаловался, что пропустил последний поезд.
Суд приговорил его к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Также извращенцу запретили приближаться к одиноким женщинам в общественном транспорте в течение 15 лет.
