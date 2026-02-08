Российские туристы массово отравились на популярном курорте

08 февраля 2026, 09:32

Минимум 19 туристов отравились на Пхукете из-за грязного льда в коктейлях

Фото: iStock/petrenkod

Российские туристы массово отравились на Пхукете из-за грязного льда в напитках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.