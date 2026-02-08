Российские туристы массово отравились на популярном курорте
Российские туристы массово отравились на Пхукете из-за грязного льда в напитках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, все произошло после похода в кафе на территории отеля MBC Condotel. Отдыхающие пожаловались на недомогание с тошнотой, рвотой и диареей после употребления коктейлей.
Местные медики уверены, что лед для напитков замораживали из водопроводной воды, которая в Таиланде не пригодна для питья, так как может содержать опасные бактерии, вирусы и паразитов. При заморозке эти микроорганизмы не погибают.
Особенно такая вода опасна для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. В этих случаях инфекция может протекать тяжело, вызывая сильное обезвоживание и высокую температуру. Обычное такое отравление длится несколько дней и часто требует лечения антибиотиками, а иногда и госпитализации.
Сейчас известно о 19 пострадавших, но туристы полагают, что их число может вырасти. Администрация отеля и местные власти ситуацию пока не прокомментировали.
