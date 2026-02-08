Алиментщик из Читы три месяца скрывался от приставов в люках и под кустами
В Чите судебные приставы нашли мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов. Информация об этом поступила от ИА ChitaMedia.
Впервые госслужащие обнаружили гражданина под кустом возле теплотрассы за рекой Ингода. Судебные исполнители вместе с полицией задержали должника, доставили к приставу и составили протокол. Однако мужчина вскоре скрылся.
Через три месяца служители закона вновь его обнаружили — на этот раз в Ингодинском районе внутри канализационного люка. В управлении ФССП отметили, что такие должники нередко перемещаются по городским коммуникациям и обустраивают в них быт.
Ранее сообщалось об инциденте под Челябинском, где загадочно пропала девушка.
Читайте также: