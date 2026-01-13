СК начал проверку после «стриптиза Санта-Клаусов» на детском шоу на Урале

13 января 2026, 13:50

СК начал проверку после танца женщин в костюмах Санта-Клауса в Нижнем Тагиле

Фото: iStock/rusak

Следователи начали проверку после откровенного танца женщин в костюмах Санта-Клауса на предновогоднем мероприятии в Нижнем Тагиле.