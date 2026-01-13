СК начал проверку после «стриптиза Санта-Клаусов» на детском шоу на Урале
Следователи начали проверку после откровенного танца женщин в костюмах Санта-Клауса на предновогоднем мероприятии в Нижнем Тагиле.
По информации РИА Новости, на шоу присутствовали дети в возрасте от четырех до десяти лет. В сети появились кадры, где танцовщицы задирают юбки и показывают нижнее белье.
Концерт прошел в городском Дворце детского и юношеского творчества. Мэрия сообщила, что аренду зала для мероприятия осуществила танцевальная студия MDT. Договор заключили 21 декабря для проведения отчетного концерта детского коллектива. В мэрии подчеркнули, что управление образования и руководство дворца не отвечают за содержание частного мероприятия. Билеты на шоу распространяли организаторы.
