Мужчина пропал на рыбалке и почти неделю выживал в дикой природе

10 июля 2026, 16:28

Пропавшего на рыбалке в США 70-летнего пенсионера нашли через шесть дней

Фото: istockphoto/Kamonchai Mattakulphon

В Калифорнии завершилась шестидневная эпопея по поискам 70-летнего рыболова Ронди Паккарда-старшего, который пропал в районе озера Пайн-Флэт. Мужчину нашли живым, причем всего в 150 метрах от собственного автомобиля, сообщает abc30.com.





Родственники забили тревогу, когда Ронди не вернулся с рыбалки. Еще до подключения спасателей они самостоятельно прочесали местность, однако попытки отыскать его не увенчались успехом.



Супруга пропавшего Валери Паккард призналась, что больше всего опасалась за его здоровье: у пенсионера диагностировали диабет. Несмотря на болезнь и тяжелые условия, мужчина провел в дикой природе почти неделю. Когда его обнаружили, он был сильно обезвоженным, перепачканным в грязи и не мог самостоятельно передвигаться. Ронди экстренно госпитализировали, сейчас его состояние постепенно улучшается.





«Я благодарила Бога. Была в шоке и так счастлива, что он жив», — поделилась эмоциями Валери.