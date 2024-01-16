Мужчина простил жену, которая отрезала его пенис за секс с 15-летней племянницы

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В Бразилии мужчина простил супругу, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис. Об этом пишет Daily Star.
22 декабря 34-летняя Дайян дос Сантос Фариас явилась к полицейским с братом и призналась, что отрезала благоверному половой орган. Бразильянка утверждает, она сделала это потому что муж переспал с 15-летней племянницей.
Дайян рассказала, что заманила супруга в постель, привязала его руки и ноги к кровати, якобы для сексуальных игр, а потом достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. После содеянного она сфотографировала обрезанный орган и смыла его в унитаз. Она отметила, что слышала о возможности пришить оторванный половой орган и решила не оставлять мужу такого шанса.
Бразильца доставили в больницу, а супругу арестовали и поместили под стражу на 30 дней. Адвокаты смогли добиться ее освобождения под залог. Одним из основания для этого стали слова мужа, что он простил женищну.
Пострадавший поделился воспоминаниями в интервью, заявив, что «все произошло очень быстро». Он сказал, что не понимал, что жена делает, пока не почувствовал, как она сжала его половой орган.
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Дайян рассказала, что заманила супруга в постель, привязала его руки и ноги к кровати, якобы для сексуальных игр, а потом достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. После содеянного она сфотографировала обрезанный орган и смыла его в унитаз. Она отметила, что слышала о возможности пришить оторванный половой орган и решила не оставлять мужу такого шанса.
Пострадавший поделился воспоминаниями в интервью, заявив, что «все произошло очень быстро». Он сказал, что не понимал, что жена делает, пока не почувствовал, как она сжала его половой орган.
«Затем я толкнул ее и положил руку на член, оттуда текла кровь. Я спросил: «Зачем ты это сделала?». Она сказала, что это плохо для наших отношений», — рассказал пострадавший.
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Алина Юрчак