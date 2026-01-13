Поисковики оценили шанс найти семью Усольцевых весной

13 января 2026, 10:14

РИА Новости: весной есть шанс найти тела пропавшей семьи Усольцевых

Фото: iStock/avtk

Шанс найти весной тела пропавших в Красноярском крае Усольцевых, если они погибли в результате несчастного случая в тайге, есть. Об этом сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.