Поисковики оценили шанс найти семью Усольцевых весной
Шанс найти весной тела пропавших в Красноярском крае Усольцевых, если они погибли в результате несчастного случая в тайге, есть. Об этом сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.
Координатор отметила, что надежда на обнаружение людей сохраняется всегда. Случаи, когда людей находят спустя 20 лет в местах, где это казалось невозможным, подтверждают это.
По ее словам, активные поиски возобновятся при благоприятных погодных условиях и с применением современных технологий, включая использование беспилотников. Специалисты намерены обследовать маршруты и участки, которые ранее оставались недоступными для проверки. Вульферт выразила благодарность волонтёрам со всей страны за их финансовую и информационную поддержку.
Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. Двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в поход в направлении горы Буратинка. Свидетели видели, как семья начала свой маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.
Читайте также: