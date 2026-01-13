Учительницу обвинили в изнасиловании школьника при других детях
В США судят учительницу из штата Техас, которая совратила 14-летнего школьника при других детях. Об этом сообщает Daily Mail.
26-летняя Джейден Рене Чарльз, мать четверых детей, оказалась за решеткой. Ее задержали после инцидента, произошедшего еще 29 февраля 2024 года. В два часа ночи Чарльз отвезла троих учеников — двух мальчиков 14 и 16 лет и 15-летнюю девочку — на парковку супермаркета в Алисе. В автомобиле она закрепила одеяло между передними и задними рядами и вступила в интимную связь с младшим школьником на переднем сиденье, пока остальные дети находились на заднем.
Расследование началось после того, как у одного из учеников обнаружили электронную сигарету, которую ему, как выяснилось, подарила учительница. Оказалось, что и другие школьники получили от нее такие устройства. На допросах четверо из пяти учеников рассказали, что Чарльз вступала с ними в неподобающие отношения. Полиция утверждает, что женщина занималась интимом с минимум двумя несовершеннолетними еще до того, как начала работать в школе.
Чарльз уже привлекали к ответственности за навязывание неподобающих отношений с подростками в 2021 году, вскоре после получения высшего образования. Судебный процесс над ней начнется в апреле.
