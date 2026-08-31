Мужчина провернул киношный трюк с обманом таксиста и подставил бывшую жену
В Кемеровском районном суде завершилось рассмотрение дела о дерзком, но неудачном побеге от оплаты такси. Местный житель, заказав поездку из популярного туристического поселка Шерегеш в село Силино под Кемеровом, изначально не собирался рассчитываться с водителем. Сумма долга составила 14 315 рублей.
По прибытии на место мужчина покинул салон автомобиля и скрылся, оставив таксиста без оплаты, пишет Сiбдепо. Как пояснил консультант суда Дмитрий Бакальчук, в ходе следствия фигурант полностью признал свою вину. Он рассказал, что схему обмана подсмотрел в художественном фильме и решил применить ее на практике.
Однако киношная хитрость обернулась для горе-пассажира финансовыми потерями его родственницы. Долг перед водителем в полном объеме погасила бывшая жена нарушителя, переведя на счет таксиста 15 000 рублей.
Суд признал кузбассовца виновным в совершении мошенничества. В качестве наказания ему назначили 200 часов обязательных работ.
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