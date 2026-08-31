Мужчина провернул киношный трюк с обманом таксиста и подставил бывшую жену

31 августа 2026, 20:15

Кемеровчанин обманул таксиста на деньги

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Кемеровском районном суде завершилось рассмотрение дела о дерзком, но неудачном побеге от оплаты такси. Местный житель, заказав поездку из популярного туристического поселка Шерегеш в село Силино под Кемеровом, изначально не собирался рассчитываться с водителем. Сумма долга составила 14 315 рублей.