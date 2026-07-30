Стало известно, за что житель Петрозаводска жестоко избил таксиста ногами

30 июля 2026, 19:13

В Петрозаводске задержали 22-летнего мужчину по подозрению в избиении таксиста

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Петрозаводске задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в нападении на водителя такси. Как сообщает МВД по Республике Карелия, инцидент произошёл 26 июля.