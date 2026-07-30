Стало известно, за что житель Петрозаводска жестоко избил таксиста ногами
В Петрозаводске задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в нападении на водителя такси. Как сообщает МВД по Республике Карелия, инцидент произошёл 26 июля.
Установлено, что сначала молодой человек нанёс удары водителю в салоне машины, затем вытащил его на улицу, повалил на землю и продолжил избивать ногами. Пострадавший оставался лежать без движения. На помощь ему пришла девушка, проходившая мимо.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого и провели допрос. Нападавший полностью признал свою вину. Он пояснил, что только проснулся и спросонья разозлился на таксиста. По словам задержанного, он ударил водителя рукой по голове два раза, все остальные удары нанёс ногами.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). В ближайшее время суд рассмотрит его дело. Задержанный уже пообещал принести извинения потерпевшему.
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