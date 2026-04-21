В Саратове пьяный клиент избил таксиста, который отказался его везти
В Саратове пьяный клиент избил таксиста после того, как тот отказался его везти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в ночь на 27 марта в микрорайоне Юриш. Когда таксист принял заказ и прибыл по указанному адресу, к нему подошел пьяный клиент. Между мужчинами возник конфликт, причиной которого стал отказ водителя от поездки. После этого агрессивный клиент избил таксиста.
У пострадавшего остались ссадины на лице, кисти и колене. Полиция задержала подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Заводского района. Свой поступок он объяснил злостью из-за отмены заказа.
Уголовное дело возбудили по второй части стать 116.1 УК: «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
Читайте также: