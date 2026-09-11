Мужчина провёз в кишечнике 109 капсул с кокаином весом 1,3 кг через границу
В аэропорту Пальма-де-Майорки полиция задержала 46-летнего мужчину. Он пытался провезти более 1,3 килограмма кокаина в собственном желудке. Об этом пишет Bild со ссылкой на Национальную полицию Испании.
Установлено, что пассажир прилетел на остров из бельгийского Шарлеруа. Правоохранители Бельгии заранее предупредили испанских коллег о том, что мужчина может участвовать в контрабанде наркотиков.
После посадки самолёта сотрудники таможни, Гражданской гвардии и полиции задержали его. Путешественника отправили на рентген. Снимок показал много подозрительных капсул в пищеварительном тракте.
В больнице под наблюдением врачей он постепенно вывел из организма 109 пакетов с белым веществом. Экспертиза подтвердила: внутри находился кокаин общим весом 1,353 килограмма. Правоохранители отметили, что такой способ перевозки крайне опасен. После медицинских процедур мужчину доставили в суд. Судья постановил заключить его под стражу.
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