Мужчина провёз в кишечнике 109 капсул с кокаином весом 1,3 кг через границу

11 сентября 2026, 20:22

Полиция Пальма-де-Майорки задержала мужчину с 1,3 кг кокаина в желудке

Фото: Istock/Teka77

В аэропорту Пальма-де-Майорки полиция задержала 46-летнего мужчину. Он пытался провезти более 1,3 килограмма кокаина в собственном желудке. Об этом пишет Bild со ссылкой на Национальную полицию Испании.