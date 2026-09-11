В Бразилии 11-летняя девочка родила после изнасилования
В Бразилии 11-летняя девочка родила ребёнка после изнасилования. Как сообщает Metropoles, роды прошли рано утром 10 сентября в городе Куритибанус.
После рождения младенца врачи осмотрели мать и новорожденную девочку, а затем доставили их в больницу для углубленного медицинского обследования.
В полиции штата заявили, что из-за возраста роженицы дело автоматически рассматривают как изнасилование уязвимого лица. По законам Бразилии любые сексуальные действия с ребёнком младше 14 лет квалифицируются как преступление независимо от заявленного согласия. Следователи уже опросили родственников.
После выписки из больницы юную мать планируют выслушать в присутствии специально подготовленного специалиста, чтобы снизить дополнительную психологическую нагрузку. К расследованию подключили службу защиты детей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность возможного подозреваемого.
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