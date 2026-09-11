Россиянин набил коту-сфинксу татуировки ради практики и выбросил его на улицу
Татуировщик из Ростова набил коту-сфинксу «партаки» ради практики. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Мужчина использовал животное как «тренировочную модель». Он наколол питомцу логотип бренда одежды «Боевая Русь». Когда гражданин понял, что татуировки у него не получаются, он просто избавился от кота, как от расходного материала.
Сфинкса, который пережил боль и унижение и получил «партак» на одной из сторон туловища, обнаружила на улице неравнодушная женщина. Пострадавшего питомца она временно приютила у себя и теперь ищет ему новых заботливых и адекватных хозяев.
До этого сообщалось об инциденте в Бурятии. Там мужчина выстрелил в сына, спасая его от медведя.
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