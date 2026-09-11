Житель Бурятии выстрелил в сына, спасая его от медведя

11 сентября 2026, 18:18

Фото: Istock/xtrekx

Житель Бурятии выстрелил в собственного сына, когда спасал его от нападения медведя. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл неподалёку от села в Джидинском районе.