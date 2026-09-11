Житель Бурятии выстрелил в сына, спасая его от медведя
Житель Бурятии выстрелил в собственного сына, когда спасал его от нападения медведя. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл неподалёку от села в Джидинском районе.
28-летний молодой человек выгонял скот из леса, и в этот момент на него внезапно напал хищник. Парень попытался убежать и позвал отца на помощь.
Родственник открыл огонь по медведю, чтобы защитить сына. Однако одна из пуль попала в молодого человека. Пострадавший получил огнестрельное ранение ноги. Его госпитализировали. Зверь сумел скрыться, застрелить его не удалось.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Они проверяют, как развивались события и насколько действия отца соответствовали закону. Местные жители отмечают, что медведи в последнее время всё чаще выходят к населённым пунктам и нападают на домашний скот.
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