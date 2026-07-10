Мужчина ранил 103-летнюю бабушку и убил 76-летнюю мать

10 июля 2026, 21:25

Bild: В Германии мужчина ранил бабушку и сжег дом после убийства матери

Фото: istockphoto/picturesd

В Хюнфельден-Кирберге (Германия) вечером 9 июля произошло резонансное преступление. 45-летний мужчина подозревается в нападении на свою 76-летнюю мать и 103-летнюю бабушку, а также в поджоге жилого дома, сообщает Bild.