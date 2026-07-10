Мужчина ранил 103-летнюю бабушку и убил 76-летнюю мать
В Хюнфельден-Кирберге (Германия) вечером 9 июля произошло резонансное преступление. 45-летний мужчина подозревается в нападении на свою 76-летнюю мать и 103-летнюю бабушку, а также в поджоге жилого дома, сообщает Bild.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 17:20. Прибывшие на место пожарные в ходе тушения обнаружили в доме тело пожилой женщины без признаков жизни. Её мать, которой исполнилось 103 года, получила тяжёлые травмы, пострадавшую экстренно госпитализировали.
Следствие полагает, что сын погибшей расправился с ней после бытового конфликта, после чего устроил пожар с целью уничтожить улики и скрылся с места происшествия. Благодаря масштабной поисковой операции подозреваемого задержали спустя несколько часов. Мотивы его поступка пока не установили.
В настоящее время следователи завершили осмотр места трагедии. Они продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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