Подросток поджег АЗС в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники полиции задержали 13-летнего подростка по подозрению в поджоге топливной колонки на автозаправочной станции. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру».
По данным ведомства, школьник приехал на такси на одну из АЗС, облил оборудование горючей жидкостью, поджог его и покинул место происшествия. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. Подростка задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В присутствии законных представителей задержанный пояснил, что познакомился в одном из мессенджеров с девушкой, которой отправил свои геоданные для возможной встречи. Вскоре с ним связался мужчина и заявил, что полученную геометку передадут Вооруженным силам Украины для нанесения ударов. Под угрозами незнакомец принудил школьника совершить поджог на заправке.
Читайте также: