Подросток поджег АЗС в Подмосковье

25 июня 2026, 13:06

МВД: В Московской области задержали школьника за поджог бензоколонки

Фото: istockphoto/triocean

В Подмосковье сотрудники полиции задержали 13-летнего подростка по подозрению в поджоге топливной колонки на автозаправочной станции. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру».