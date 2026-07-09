Пьяный россиянин облил алкоголем возлюбленную и поджёг её
В Тракторозаводском районе Волгограда 35-летний мужчина во время ссоры с 37-летней подругой едва не сжёг её заживо. Подробности приводит ГУ МВД по региону.
По информации следствия, пара распивала алкоголь, после чего между ними возник конфликт. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина плеснул горючую жидкость в лицо женщины и поджёг её — смесь мгновенно вспыхнула. Сразу после случившегося он покинул место происшествия.
Пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию. В результате происшествия женщина получила термические ожоги головы, шеи, корпуса и рук. Помимо этого, врачи диагностировали у неё токсическое поражение газами, парами и ожоговый шок.
Правоохранители задержали ранее не судимого 35-летнего волгоградца. На допросе он признал свою вину. В отношении фигуранта возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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