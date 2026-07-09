Пьяный россиянин облил алкоголем возлюбленную и поджёг её

09 июля 2026, 21:52

В Волгограде мужчина плеснул спиртом в лицо подруги и поджёг её во время ссоры

Фото: Istock/Arndt_Vladimir

В Тракторозаводском районе Волгограда 35-летний мужчина во время ссоры с 37-летней подругой едва не сжёг её заживо. Подробности приводит ГУ МВД по региону.