Россиянин поджег релейные шкафы на МЖД
Сотрудники транспортной полиции Центрального федерального округа при силовой поддержке УФСБ по Москве и Московской области задержали 22-летнего жителя Архангельской области, который подозревается в серии поджогов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Макс.
По данным следствия, злоумышленник, не имеющий официального трудоустройства, действовал по указанию куратора из мессенджера. Неизвестный предложил ему денежное вознаграждение за совершение диверсий, после чего молодой человек по присланным координатам осуществил поджоги четырех релейных шкафов на Рижском направлении Московской железной дороги.
Кроме того, оперативники установили причастность фигуранта к еще двум аналогичным преступлениям. Речь идет о 39-м километре перегона между станциями Миитовская и Снегири в городском округе Истра.
Возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ. На текущий момент все эпизоды соединили в одно производство. Задержанному предъявили обвинение, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
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