Россиянин поджег релейные шкафы на МЖД

10 июля 2026, 20:44

Поджигателя четырех релейных шкафов на МЖД задержала полиция

Фото: istockphoto/grafoto

Сотрудники транспортной полиции Центрального федерального округа при силовой поддержке УФСБ по Москве и Московской области задержали 22-летнего жителя Архангельской области, который подозревается в серии поджогов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Макс.