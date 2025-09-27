В Одесской области 75-летний пенсионер жестоко изнасиловал маленькую девочку
Суд в Одесской области приговорил 75-летнего мужчину к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в насильственных действиях в отношении семилетней девочки. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошёл, когда несовершеннолетняя пришла в гости к внукам пенсионера. Мужчина заманил ребёнка в гараж, пока другие дети играли неподалеку. Следствие собрало неопровержимые доказательства вины подсудимого.
При вынесении приговора суд учёл исключительную тяжесть преступления, беспомощное состояние потерпевшей и преклонный возраст преступника. После отбытия основного срока суд наложил на осужденного дополнительные ограничения.
В течение одного года ему запрещено заниматься любой деятельностью, которая связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних.
