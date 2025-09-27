В Одесской области 75-летний пенсионер жестоко изнасиловал маленькую девочку

27 сентября 2025, 13:48

Пенсионер из Одесской области получил 6 лет колонии за изнасилование девочки

Фото: Istock/SB Arts Media

Суд в Одесской области приговорил 75-летнего мужчину к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в насильственных действиях в отношении семилетней девочки. Об этом сообщает mk.ru.