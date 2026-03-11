Мужчина расправился с бывшей женой за отказ в сексе в Международный женский день

11 марта 2026, 11:29

В Бангкоке мужчина напал с ножом на бывшую жену из-за отказа в интимной близости

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Бангкоке 8 марта мужчина напал с ножом на свою бывшую супругу. Как сообщает издание Thaiger, причиной инцидента стал отказ женщины от интимной близости.