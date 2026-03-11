Мужчина расправился с бывшей женой за отказ в сексе в Международный женский день
В Бангкоке 8 марта мужчина напал с ножом на свою бывшую супругу. Как сообщает издание Thaiger, причиной инцидента стал отказ женщины от интимной близости.
58-летний Саморн нанёс 49-летней Ванатде два удара ножом в шею. После этого он позвонил в полицию и признался в содеянном. Прибывшие полицейские уговорили мужчину сдаться.
Пострадавшая находилась на кровати в нижнем белье без признаков жизни. Пара состояла в отношениях более десяти лет и рассталась в декабре прошлого года, однако продолжала общение. В день происшествия они вместе посетили развлекательное заведение, после чего вернулись в комнату мужчины.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин предложил бывшей жене секс и разозлился после отказа. Дочь пострадавшей сообщила, что мать начала встречаться с другим человеком, и Саморн знал об этом. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
