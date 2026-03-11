Жителя Владимирской области задержали за подготовку подрыва военной авиатехники

11 марта 2026, 10:42

Фото: Istock/BrianAJackson

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв военной авиационной техники. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.