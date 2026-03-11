Жителя Владимирской области задержали за подготовку подрыва военной авиатехники
Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв военной авиационной техники. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Установлено, что житель региона через WhatsApp* сам вышел на связь с агентом СБУ и планировал подорвать самолёты ВС РФ. Куратор организовал доставку беспилотников и взрывчатки в Московскую и Калужскую области.
Мужчина забрал всё из тайников, перевёз к себе в квартиру, собрал взрывное устройство и тренировался управлять дроном. Перед задержанием фигурант выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве для разведки.
Сотрудники ФСБ задержали его в Ивановской области при подготовке к диверсии. У него изъяли FPV-дроны, взрывчатку, взрывные устройства, ноутбук и средства связи. Возбуждены уголовные дела о госизмене, участии в диверсионном сообществе и незаконном хранении взрывчатки.
Читайте также: