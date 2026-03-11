В Амурской области школьник пытался устроить крушение поезда
В Амурской области транспортная полиция Забайкалья возбудила уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Свободный. Как сообщили в ведомстве, подросток положил автомобильную шину на железнодорожные пути перед приближающимся составом.
Инцидент произошёл в черте города. Машинист вовремя заметил посторонний предмет на рельсах и сумел предотвратить столкновение. Благодаря его действиям удалось избежать аварии.
Сотрудники полиции оперативно задержали несовершеннолетнего. Юноша признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта. Фигуранту грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
