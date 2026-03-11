В Амурской области школьник пытался устроить крушение поезда

11 марта 2026, 10:43

В Приамурье подросток положил шину на рельсы и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Istock/Mikhail Strogalev

В Амурской области транспортная полиция Забайкалья возбудила уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Свободный. Как сообщили в ведомстве, подросток положил автомобильную шину на железнодорожные пути перед приближающимся составом.