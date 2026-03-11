Сотни россиян не могут вылететь из Пхукета после аварийной посадки самолёта
В аэропорту Пхукета произошло авиационное происшествие. Как сообщает Telegram-канал Baza, самолёт авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Хайдарабада, жёстко сел на взлётно-посадочную полосу.
В результате инцидента полностью разрушились шасси лайнера. Аэропорт временно закрыл работу, поскольку воздушная гавань не может отправлять и принимать рейсы из-за заблокированной ВПП. По предварительным сведениям, никто из 133 пассажиров не пострадал.
Из-за закрытия аэровокзала сотни российских туристов столкнулись с задержками вылетов. По меньшей мере три рейса с россиянами на борту не могут покинуть Пхукет. Это рейс в Екатеринбург, два борта в Москву и один в Казань.
Администрация аэропорта планирует возобновить работу полосы к 18:00 по местному времени, однако последствия инцидента повлияют на расписание до ночи. Авиакомпании будут отменять рейсы, перенаправлять самолёты на другие аэродромы или задерживать вылеты.
