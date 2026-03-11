Сотни россиян не могут вылететь из Пхукета после аварийной посадки самолёта

11 марта 2026, 11:04

Аэропорт Пхукета приостановил работу из-за повреждения самолёта при посадке

Фото: Istock/amlanmathur

В аэропорту Пхукета произошло авиационное происшествие. Как сообщает Telegram-канал Baza, самолёт авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Хайдарабада, жёстко сел на взлётно-посадочную полосу.