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Мужчина расправился с двумя братьями во время застолья

В Самаре осудили мужчину за убийство двух братьев
Фото: iStock/Yingko

В Самаре осудили мужчину за расправу над двумя братьями. Об этом «Ленте.ру» заявили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.



Согласно информации суда, 25 января 2025 года около полуночи 60-летний местный житель находился в гостях у своих знакомых, где они вместе употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между гостями возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес смертельные ранения своему оппоненту и его брату, вступившемуся за родственника.

Он признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и дополнительно по пункту, касающемуся убийства человека при исполнении им общественного долга. В процессе расследования, по ходатайству следователя, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Екатерина Коршунова

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