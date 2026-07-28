Мужчина расправился с двумя братьями во время застолья

28 июля 2026, 20:00

В Самаре осудили мужчину за убийство двух братьев

Фото: iStock/Yingko

В Самаре осудили мужчину за расправу над двумя братьями. Об этом «Ленте.ру» заявили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.