28 июля 2026, 17:17

Фото: istockphoto / corrigan201

В январе 2019 года в одном из населенных пунктов Башкирии произошла трагедия, которая на несколько дней стала главной темой для жителей региона. Обычная семейная ссора обернулась жестоким преступлением: 35-летний мужчина, которого окружающие долгое время считали спокойным и доброжелательным человеком, устроил вооруженное нападение. В ту ночь погибли женщина, мать двоих детей, ее сосед — сотрудник полиции, а также сам преступник и его супруга. Еще один человек получил тяжелые ранения и чудом остался жив. Подробнее о страшной трагедии — в материале «Радио 1».





Содержание «Зачем вы его привезли?»: с чего началась кровавая ночь Погоня за женщиной и нападение на соседей Последняя попытка спастись Поиски вооруженного мужчины продолжались несколько часов Похороны погибшей Почему никто не ожидал трагедии: образ «примерного семьянина» Ревность и семейные конфликты: что выяснили следователи Психолог назвал вероятные причины трагедии

«Зачем вы его привезли?»: с чего началась кровавая ночь

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

«Я не понял ничего, стал разворачиваться, увидел на крыльце мужчину с ружьем. Начал уезжать. Он выстрелил мне в колесо. А потом бежал и стрелял в мою машину. Я выскочил из машины и побежал. Куда побежал — сам не знаю, бежал по дороге. Потом вызвал полицию и позвонил в 112. Потом началось обследование всего и поиски преступника», — рассказал таксист.

Погоня за женщиной и нападение на соседей

Фото: istockphoto / nixki

Последняя попытка спастись

Поиски вооруженного мужчины продолжались несколько часов

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Похороны погибшей

Фото: istockphoto / dragana991

«Почему забирают таких светлых и добрых людей? Она была лучиком добра и света в этом мире... Всегда веселая, озорная, заводная. Очень гостеприимная. Их дом всегда был полон гостей», — говорили они.

Почему никто не ожидал трагедии: образ «примерного семьянина»

«Это действительно была хорошая семья с далеко идущими планами на будущее. Строили дом, воспитывали детей. Чтобы ни случилось в эту ночь, мне жалко всех. Я его не оправдываю, но все же. Просто в голове не укладывается и не верится во все это. Добродушным человеком он был. Никогда ни с кем не конфликтовал».

Ревность и семейные конфликты: что выяснили следователи

Фото: istockphoto / kieferpix

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Психолог назвал вероятные причины трагедии

«Именно такие люди обычно характеризуются положительно, и для всех их знакомых бывает большим шоком узнать, что произошла трагедия», — отметил специалист.