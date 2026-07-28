Массовое убийство в Башкортостане: как патологическая ревность охотника закончилась гибелью четверых человек и психологическими травмами детей?
В январе 2019 года в одном из населенных пунктов Башкирии произошла трагедия, которая на несколько дней стала главной темой для жителей региона. Обычная семейная ссора обернулась жестоким преступлением: 35-летний мужчина, которого окружающие долгое время считали спокойным и доброжелательным человеком, устроил вооруженное нападение. В ту ночь погибли женщина, мать двоих детей, ее сосед — сотрудник полиции, а также сам преступник и его супруга. Еще один человек получил тяжелые ранения и чудом остался жив. Подробнее о страшной трагедии — в материале «Радио 1».
«Зачем вы его привезли?»: с чего началась кровавая ночьВ тот январский вечер Тимур (все имена изменены) отдыхал в ресторане. К ночи он уже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Именно алкоголь, как позже предполагали следователи и специалисты, стал тем фактором, который спровоцировал дальнейшие события.
Ночью он вызвал такси и отправился домой. Когда машина остановилась возле дома, мужчина сообщил водителю, что сначала ему нужно зайти внутрь и взять деньги для оплаты поездки. Таксист ожидал, что пассажир быстро вернется, однако через несколько минут ситуация резко изменилась.
Из дома выбежала жена мужчины Алсу. Она была напугана и обратилась к водителю с вопросом: «Зачем вы его привезли?»
«Я не понял ничего, стал разворачиваться, увидел на крыльце мужчину с ружьем. Начал уезжать. Он выстрелил мне в колесо. А потом бежал и стрелял в мою машину. Я выскочил из машины и побежал. Куда побежал — сам не знаю, бежал по дороге. Потом вызвал полицию и позвонил в 112. Потом началось обследование всего и поиски преступника», — рассказал таксист.
Погоня за женщиной и нападение на соседейПосле того как Алсу выбежала из дома, она попыталась найти помощь у соседей. Молодая женщина, оказавшаяся на улице в домашней одежде, добралась до ближайшего дома, где проживала семейная пара. Девушка отчаянно стучала в дверь и просила спрятать ее от вооруженного мужа.
Хозяева открыли дверь и впустили ее внутрь. Однако преступник практически сразу оказался рядом. Он ворвался в дом с охотничьим ружьем в руках. Раздался выстрел.
Первой жертвой стала хозяйка дома. Женщина получила смертельное ранение и погибла на месте. Ее супруг попытался остановить нападавшего и защитить семью, но также оказался ранен. Пуля попала ему в грудь и повредила легкое.
В этот момент в доме находились их дети — семилетняя дочь и трехлетний сын. Они собственными глазами увидели гибель матери и тяжело раненого отца. Тимур не причинил детям физического вреда, однако события той ночи навсегда оставили тяжелую психологическую травму.
Последняя попытка спастисьТем временем Алсу вновь попыталась убежать. Она оказалась во дворе другого соседа — сотрудника полиции, который попытался помочь перепуганной женщине. Однако вооруженный преступник продолжил преследование и нашел обоих.
Полицейский получил тяжелые огнестрельные ранения. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось — спустя некоторое время он умер. После этого преступник схватил супругу за руку и вместе с ней скрылся.
Поиски вооруженного мужчины продолжались несколько часовИнформация о вооруженном преступнике очень быстро распространилась среди местных жителей. В социальных сетях начали публиковать ориентировки, а сотрудники полиции перекрыли дороги, организовали масштабные поисковые мероприятия и обследовали прилегающую территорию. Обстановка оставалась напряженной: никто не знал, где именно скрывается преступник и на что он способен.
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Жителей попросили не выпускать детей на улицу и не открывать двери незнакомым людям. Через несколько часов поисков правоохранители обнаружили тела Тимура и Алсу в лесополосе неподалеку. Следователи установили, что сначала он застрелил жену, после чего совершил самоубийство.
Похороны погибшей14 января состоялось прощание с женщиной, погибшей при нападении. При жизни она пользовалась большим уважением среди односельчан. Знакомые вспоминали ее как человека, рядом с которым всегда было спокойно и легко. Она любила принимать гостей, участвовала в общественных мероприятиях и была известна своей отзывчивостью.
Ее супруг часто выступал на различных торжествах, и многие жители считали эту семью одной из самых дружных. После ее гибели друзья и родственники не могли поверить в произошедшее.
«Почему забирают таких светлых и добрых людей? Она была лучиком добра и света в этом мире... Всегда веселая, озорная, заводная. Очень гостеприимная. Их дом всегда был полон гостей», — говорили они.Погибшая также входила в состав родительского комитета первого класса, где училась ее дочь. Супруги уделяли детям много внимания. После трагедии девочка и ее младший брат остались без матери, а их отец находился в больнице в тяжелом состоянии. Пока мужчина проходил лечение, детей взяла под временную опеку сестра погибшей женщины.
С ними длительное время работал психолог. Самому мужчине врачи выполнили сложную операцию. Он выжил, однако потеря супруги полностью изменила его дальнейшую жизнь.
Почему никто не ожидал трагедии: образ «примерного семьянина»Произошедшее стало полной неожиданностью для большинства жителей поселка. Практически все, кто знал Тимруа, отзывались о нем как о спокойном и отзывчивом человеке. Одна из местных жительниц рассказывала:
«Это действительно была хорошая семья с далеко идущими планами на будущее. Строили дом, воспитывали детей. Чтобы ни случилось в эту ночь, мне жалко всех. Я его не оправдываю, но все же. Просто в голове не укладывается и не верится во все это. Добродушным человеком он был. Никогда ни с кем не конфликтовал».После трагедии жители долго пытались понять, что могло подтолкнуть мужчину к столь жестокому преступлению. Однако расследование показало, что за этой внешней картиной скрывались серьезные проблемы.
Ревность и семейные конфликты: что выяснили следователиПосле случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов опросили родственников, друзей и знакомых семьи. Следствие выяснило, что мужчина годами мучил супругу ревностью. Практически все рассказывали одно и то же.
Знакомые отмечали, что Тимур контролировал Алсу и мог подозревать ее в изменах без реальных оснований. По их словам, он ревновал жену буквально «к каждому столбу».
Сама Алсу работала в организации по выдаче микрозаймов, вела спокойный образ жизни и большую часть времени проводила дома либо на работе. Также стало известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за семейных скандалов. Некоторые конфликты сопровождались агрессивным поведением.
При этом многие знали, что у него имеется огнестрельное оружие. Мужчина увлекался охотой. Он добывал как мелкую дичь, так и крупных животных, включая кабанов и лосей. Незадолго до трагедии приобрел снегоход для зимней охоты.
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Разрешение на хранение и ношение охотничьего ружья он оформил в установленном законом порядке: прошел медицинское освидетельствование, посетил психиатра и оплатил государственную пошлину.
Психолог назвал вероятные причины трагедииПсихолог, комментируя произошедшее, выделил две наиболее вероятные причины столь тяжелого аффективного поведения. Первой причиной специалист назвал сильное алкогольное опьянение.
Второй — особенности личности, при которых раздражение, обиды и внутреннее напряжение накапливаются годами, а затем выплескиваются из-за незначительного повода.
«Именно такие люди обычно характеризуются положительно, и для всех их знакомых бывает большим шоком узнать, что произошла трагедия», — отметил специалист.Поскольку единственный подозреваемый погиб, расследование уголовного дела прекратили. Мужчина ушел из жизни, так и не представ перед судом.