В Санкт-Петербурге пара избила и расцарапала полицейских
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины и женщины, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом информирует СУ СКР по городу.
Инцидент произошел 26 июля во дворе дома на Ленинском проспекте. Правоохранители пытались остановить административное правонарушение, но столкнулись с нападением.
По информации следствия, женщина дважды ударила полицейского по предплечьям, а также расцарапала ей шею. Мужчина же нанес сотруднику полиции не менее восьми ударов кулаками по голове и три раза по груди.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 35 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Оба подозреваемых задержаны, с ними ведутся следственные мероприятия. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения.
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