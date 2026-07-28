В Санкт-Петербурге пара избила и расцарапала полицейских

28 июля 2026, 19:23

Мужчину и женщину задержали за нападение на полицейских в Петербурге

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины и женщины, которых подозревают в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом информирует СУ СКР по городу.