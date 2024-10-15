Мужчина расстрелял детей напротив отделения полиции в Томске

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В Томске неизвестный открыл огонь по детям, которые катались на самокатах напротив отделения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».
По данным издания, группа детей каталась на самокатах рядом с домом на улице Вокзальной, 21, рядом с отделением полиции. В какой-то момент неизвестный мужчина открыл по ним огонь. При этом не уточняется, какое именно оружие использовал злоумышленник, также нет информации о ранении детей.
В УМВД по Томской области рассказали, что по факту происшествия началась проверка. Выясняются личности участников, а также устанавливаются все обстоятельства стрельбы.
Накануне сообщалось, что в Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии.
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В УМВД по Томской области рассказали, что по факту происшествия началась проверка. Выясняются личности участников, а также устанавливаются все обстоятельства стрельбы.
Накануне сообщалось, что в Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии.
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Элина Позднякова