На юго-западе Москвы взорвалась машина

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СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что взрывное устройство, прикрытое детской пеленкой, находилось в пакете и было заложено со стороны водителя. Согласно информации СК, от взрыва пострадало 3 человека, в том числе и ребенок.
Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Им оказывается необходимая мединская помощь.
На месте работают экстренные службы и следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подробности подрыва выясняются.
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Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Им оказывается необходимая мединская помощь.
На месте работают экстренные службы и следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подробности подрыва выясняются.
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Екатерина Коршунова