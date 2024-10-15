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На юго-западе Москвы взорвалась машина

Mash: СВУ взорвалось в китайском внедорожнике Tank на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 09:34
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что взрывное устройство, прикрытое детской пеленкой, находилось в пакете и было заложено со стороны водителя. Согласно информации СК, от взрыва пострадало 3 человека, в том числе и ребенок.

Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Им оказывается необходимая мединская помощь.



На месте работают экстренные службы и следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело («Покушение на убийство двух и более лиц»). Подробности подрыва выясняются.

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