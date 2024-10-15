В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

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В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие», — указала она.
Сообщается, что сотрудники занимались патрулированием улиц. В это время они обнаружили автомобиль с затонированными стеклами. Правоохранители попросили водителя остановить машину, но тот проигнорировал их требование и увеличил скорость. По словам Волк, была начата погоня, в ходе которой нарушитель управлял автомобилем опасно и создавал угрозу для других участников дорожного движения.
Отмечается, что полицейский произвел выстрел в воздух, чтобы остановить его, однако это не помогло. В ответ пассажир выстрелил из предмета, напоминающего пистолет. После этого сотрудники начали стрелять по колесам, в результате чего водитель утратил контроль над автомобилем, в результате чего он перевернулся.
По данным канала, в автомобиле находилось шесть человек, из которых трое оказались несовершеннолетними. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что обошлось без пострадавших.
Помимо этого, она пояснила, что на пассажира, который стрелял, буде возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Волк добавила, что водитель будет наказан по трем статьям КоАП.
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