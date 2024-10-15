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В Подмосковье полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем
15 октября 2024, 08:33
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из госавтоинспекции УМВД России по Подольску для остановки транспортного средства применили огнестрельное оружие», — указала она.

Сообщается, что сотрудники занимались патрулированием улиц. В это время они обнаружили автомобиль с затонированными стеклами. Правоохранители попросили водителя остановить машину, но тот проигнорировал их требование и увеличил скорость. По словам Волк, была начата погоня, в ходе которой нарушитель управлял автомобилем опасно и создавал угрозу для других участников дорожного движения.



Отмечается, что полицейский произвел выстрел в воздух, чтобы остановить его, однако это не помогло. В ответ пассажир выстрелил из предмета, напоминающего пистолет. После этого сотрудники начали стрелять по колесам, в результате чего водитель утратил контроль над автомобилем, в результате чего он перевернулся.

По данным канала, в автомобиле находилось шесть человек, из которых трое оказались несовершеннолетними. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что обошлось без пострадавших.

Помимо этого, она пояснила, что на пассажира, который стрелял, буде возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Волк добавила, что водитель будет наказан по трем статьям КоАП.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео спасения туриста, 2 месяца дрейфовавшего в Охотском море
15 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/LARISA DUKA

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения 46-летнего Михаила Пичугина, который два месяца провел в открытом море на катамаране «‎Байкат 470». Об этом информирует РИА Новости.
На кадрах видно, как моряки взаимодействуют с мужчиной, бросают ему трос и подтягивают катамаран к своему судну. Пичугин сообщил спасателям, что у него осталось мало сил.


Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.

Катамаран был обнаружен рыбаками у берегов Камчатки. К сожалению, из троих людей выжил только Пичугин — тела двух других находились на катамаране. В настоящее время выживший доставляется на рыболовецком судне «Ангел» в Магадан, где его госпитализируют в областную больницу.

Ранее сообщалось, что в Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею
Ренхап: КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог на своей стороне
15 октября 2024, 07:12

Фото: iStock/Andrey Kulagin

Согласно информации южнокорейских военных, КНДР взорвала определённые участки двух межкорейских автомобильных дорог на своей стороне границы. Об этом информирует Ренхап, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Генштаб армии КНДР объявил о начале работ по блокировке и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, связывающих Северную Корею с «главным врагом» — Южной Кореей, начиная с 9 октября. Также планируется укрепление оборонительных сооружений. Отмечается, что об этом были уведомлены американские войска, чтобы избежать возможных конфликтов.

Южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили уровень готовности. Министерство иностранных дел КНДР в пятницу заявило, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — с целью распространения листовок. Этот шаг был охарактеризован как военная провокация и нарушение суверенитета Северной Кореи.

На представленных Северной Кореей фотографиях виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно снятый с помощью тепловизионного оборудования. Однако южнокорейские военные опровергли обвинения в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.

Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на границе.

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#военные
#беспилотник
#нарушение
#южная корея
#кндр
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Daily Mail: мать двоих детей насмерть зажало между кроватью и матрасом
15 октября 2024, 06:17

Фото: istock/Elena Chelysheva

Жительница Великобритании трагически погибла от удушья, когда её зажало между матрасом и основанием кровати из-за неисправности пружинного механизма. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, мать двоих детей, Хелен Дэйви, задохнулась после того, как газовая пружина подъемной кровати дала сбой. Женщина наклонилась к месту для хранения вещей под матрасом, когда внезапно платформа кровати опустилась, придавив её голову. Этот инцидент привёл к гибели Хелен, так как она не смогла самостоятельно выбраться из-за блокировки механизма.

Ранее сообщалось, что россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Инцидент произошел в Анталье: ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут. Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.

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В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе

МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
#женщина
#мать
#смерть
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В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
15 октября 2024, 05:43

Фото: istock/bksrus

Один человек из трёх, пропавших в августе на лодке в Хабаровском крае, найден живым в Охотском море. Судно обнаружено около села Усть-Хайрюзово на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции, 14 октября лодку нашли. Два человека погибли, один выжил и находится под медицинским наблюдением.

В поисках участвовали четыре воздушных судна МЧС и беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

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#подросток
#мчс
#море
#операции
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Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб в Мали
«Разгрузка Вагнера»: Командир ЧВК «Вагнер» Приходько погиб на задании в Мали
15 октября 2024, 03:18

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл» (Михаил Приходько) погиб в Мали во время выполнения боевого задания, сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», связанный с группировкой.
По данным канала, Приходько погиб 2 октября, когда его отряд столкнулся с превосходящими силами террористов. В критический момент командир принял решение о выдвижении группы быстрого реагирования и лично возглавил операцию. Благодаря его действиям удалось нанести точный огневой удар по исламистам с использованием артиллерии и авиации.

В ходе боя «Майкл» лично уничтожил восемь боевиков, но получил смертельные ранения. В сообщении отмечается, что его действия были хладнокровными и профессиональными, несмотря на непрекращающийся огонь противника.

Михаил Приходько будет посмертно награжден звездой героя ЧВК «Вагнер». Бойцы «Вагнера» начали свою деятельность в Мали в 2021 году для поддержки правительственных войск в борьбе с исламистскими группировками.

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#вагнер
#чвк
#удар
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МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
15 октября 2024, 02:35

Фото: istock/Motortion

В Дербенте группа из 20 школьников жестоко избила девятиклассника, который был госпитализирован с тяжелыми травмами, включая перелом височно-скуловой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, ссылаясь на семью пострадавшего. По словам семьи мальчика, инициатор нападения заплатил участникам драки по 500 рублей «за услугу и поддержку». Близкие пострадавшего подозревают, что виновников пытаются защитить от ответственности.

«Родители пострадавшего требуют справедливого разбирательства, так как спустя шесть дней они столкнулись с сопротивлением со стороны школы. Уверена, что правоохранители выявят всех виновных», — написала Гариева в Telegram.
Администрация Дербента подтвердила, что драка произошла 9 октября между учащимися 9-го и 11-го классов. Заявление о нападении было подано в тот же день. По словам властей, все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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#драка
#мвд
#школы
#родители
#семьи
#администрация
#заявление
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Губерниев пожелал Литвину поумнеть
14 октября 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал арест президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.
Он отметил, что Литвину не мешало бы прибавить ума.

«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на всё, что происходит во внешней среде. Он легко отделался, но эта история не закончена, потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сообщалось, что на 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе.

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#футбол
#драка
#суд
#арест
#закон
#селебрити
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Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей
14 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/welcomia

Жительница Москвы в течение десяти дней передала 20 млн 380 тыс. рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.
Всё это время связь с потерпевшей поддерживали двое мужчин, которые диктовали женщине, как и где передавать деньги. Как пишут «Известия», девушка несколько раз вносила деньги в банкоматы по разным адресам, осуществляла переводы на счета, а также использовала купленный по просьбе мошенников новый сотовый телефон для перевода средств. Уточняется, что потерпевшая, осознав после передачи денег, что всё это время общалась с мошенниками, написала заявление в правоохранительные органы.

А в Новокузнецке осудили мать троих детей, которая обманным путём получала социальные выплаты после того, как лишилась родительских прав. Таким образом женщина получила от государства 270 тыс. рублей за год незаконно.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

Ранее в Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей.

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#мошенники
#закон
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Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом
14 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Об этом сообщает РАПСИ.
Уточняется, что экс-судья состояла в близких отношениях с одним из адвокатов и даже проживала с ним. В рекламных целях она передавала его контактные данные потенциальным клиентам.

Также Хиталенко провела у себя дома консультацию, во время которой она и адвокат разъяснили клиентке некоторые правовые вопросы. Еще одним зафиксированным нарушением стал разговор бывшей судьи с использованием нецензурных выражений.

Квалификационная коллегия и Верховный суд решили, что все вышеперечисленное нарушает требования Закона о статусе судей и Кодекс судейской этики.

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#суд
#адвокат
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