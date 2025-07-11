Толпа мужчин попыталась изнасиловать россиянку в клубе
Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию после того, как её попыталась изнасиловать толпа мужчин. Об этом пишет местный портал E1.RU.
Девушка рассказала, что ночью 8 июля она была в одном из клубов города, где к ней подошла компания мужчин и попыталась взять её силой. Испуганная посетительница заведения стала кричать и сопротивляться. В итоге ей удалось отбиться от настойчивых незнакомцев.
Сразу же после произошедшего потерпевшая отправилась в полицию для написания заявления. Ей выдали направление на медицинскую экспертизу.
Одного из мужчин полицейские уже задержали. В настоящее время разыскиваются остальные.
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