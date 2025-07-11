Толпа мужчин попыталась изнасиловать россиянку в клубе

11 июля 2025, 14:23

В Екатеринбурге девушка написала заявление после попытки группового изнасилования

Фото: iStock/iweta0077

Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию после того, как её попыталась изнасиловать толпа мужчин. Об этом пишет местный портал E1.RU.