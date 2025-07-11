Россия выдала Латвии обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Риге

11 июля 2025, 15:14

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Россия выдала Латвии мужчину, которого разыскивали по каналам Интерпола по обвинению в изнасиловании девочки в Риге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости.