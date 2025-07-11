Россия выдала Латвии обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Риге
Россия выдала Латвии мужчину, которого разыскивали по каналам Интерпола по обвинению в изнасиловании девочки в Риге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводит РИА Новости.
Отмечается, что в апреле 2021 года около казино в Риге злоумышленник уговорил 12-летнюю девочку сесть к нему в машину. Зная, что она не достигла совершеннолетия, он надругался над ней, совершив преступление против половой неприкосновенности.
После произошедшего мужчина скрылся и уехал из Латвии. Его объявили в международный розыск в 2024 году. В июле того же года он был задержан в Москве.
Волк добавила, что задержанный является гражданином одной из среднеазиатских республик.
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