Подросток убил девушку с матерью из ревности в Екатеринбурге
Срок в десять лет колонии запросили для убившего девушку с матерью подростка в Екатеринбурге. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру, фигуранта обвиняют по статьям об убийстве двух лиц, с целью сокрытия другого преступления, краже и жестоком обращении с животными.
По информации следователей, в ноябре 2023 года обвиняемый из-за неприязненных отношений и ревности решил убить девушку. В итоге он ударил ее девять раз в область грудной клетки и шеи. Заодно 18-летний парень решил убить и ее мать, чтобы та не сообщила в полицию. Он ударил женщину 15 раз, потом пару раз ударил собаку. После кровопролития фигурант украл банковскую карточку и телефоны.
Эксперты посчитали парня вменяемым, родственники убитых просили максимального наказания, но в итоге гособвинитель запросил для него почти десять лет заключения.
Читайте также: