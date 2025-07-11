Подросток убил девушку с матерью из ревности в Екатеринбурге

11 июля 2025, 14:33

Для убившего мать с дочерью подростка запросили 10 лет колонии в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Alexander Semenov

Срок в десять лет колонии запросили для убившего девушку с матерью подростка в Екатеринбурге. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру, фигуранта обвиняют по статьям об убийстве двух лиц, с целью сокрытия другого преступления, краже и жестоком обращении с животными.