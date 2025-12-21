Мужчина расторг помолвку из-за аппетита невесты
В Китае жених разорвал помолвку через суд после того, как его невеста увлеклась острым супом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Мужчина из провинции Хэйлунцзян познакомился со своей избранницей через сваху, сделал ей предложение и затем увёз в провинцию Хэбэй. Там она стала работать в его семейном ресторане. В заведении подавали малатанг — традиционный острый суп с перцем чили.
Девушка настолько полюбила это блюдо, что, по словам жениха, начала съедать за день больше, чем все посетители ресторана. Вскоре невеста заметно набрала вес. Жених счёл это достаточным основанием для разрыва помолвки.
Он обратился к правосудию с требованием вернуть 50 тысяч юаней, которые потратил на девушку. Суд частично удовлетворил иск и вернул мужчине 10 тысяч юаней как половину свадебного выкупа. Остальные траты суд счёл добровольными расходами на отношения.
