Мужчина расторг помолвку из-за аппетита невесты

21 декабря 2025, 18:30

В Китае страсть невесты к острому супу привела к разрыву помолвки и суду

Фото: Istock/shironagasukujira

В Китае жених разорвал помолвку через суд после того, как его невеста увлеклась острым супом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.