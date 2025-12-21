Достижения.рф

В Москве легенда о домофоне лишила пенсионерку 42,5 млн рублей

Фото: Istock/Diy13

Московская пенсионерка потеряла более 42,5 миллиона рублей из-за мошенников. Подробности сообщает столичная прокуратура.



Аферисты представились сотрудниками ТСЖ и предложили заменить ключи от домофона. Женщина согласилась и переслала полученный SMS-код. Затем ей пришло ложное уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах» с номером для связи.

Мошенники начали активно звонить, заявив, что владеют всей личной информацией пенсионерки. Они запугали женщину и её мужа уголовной ответственностью и убедили снять все сбережения. В течение двух недель пара снимала деньги со счетов, отправляла видеоотчёты и передавала наличные курьерам. Те приезжали к ним домой и называли кодовые слова.

