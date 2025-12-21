В Кургане три озверевших пассажира серьёзно избили таксиста-инвалида
В Кургане пассажиры внедорожника Land Rover Range Rover избили таксиста. У автомобиля таксиста был установлен знак «Инвалид». Об этом информирует Следственный комитет России.
Инцидент произошёл вечером на Галкинском переезде после столкновения автомобилей Renault Logan и Range Rover. В самой аварии никто не пострадал.
Однако три пассажира внедорожника, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя такси. Они разбили лобовое стекло машины и избили его. Сообщается, что агрессоры пинали ногами лежащего на проезжей части мужчину, который пытался прикрыть голову руками.
Всё это сопровождалось нецензурной речью нападавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.
