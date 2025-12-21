В Кургане три озверевших пассажира серьёзно избили таксиста-инвалида

21 декабря 2025, 18:11

В Кургане СК возбудил дело о хулиганстве после избиения таксиста-инвалида

Фото: Istock/ElcovaLana

В Кургане пассажиры внедорожника Land Rover Range Rover избили таксиста. У автомобиля таксиста был установлен знак «Инвалид». Об этом информирует Следственный комитет России.