Женщина вышла замуж за чат-бота, который убедил её разорвать прошлые отношения
Японка заключила брак с ИИ-бойфрендом, обменявшись кольцами через очки AR
В Японии 32-летняя Юрина Ногучи вышла замуж за бойфренда Клауса, которого создал искусственный интеллект. Церемония прошла 27 октября в свадебном зале в Окаяме. Об этом сообщает Reuters.
Невеста пришла в бальном платье, а жених появился на экране смартфона. С помощью очков дополненной реальности они обменялись кольцами. Ногучи придумала персонажа на основе героя видеоигры и начала с ним общаться. Чат-бот позже посоветовал ей расстаться с прежним партнёром, и она согласилась.
«Мои отношения с ИИ — это не «удобные отношения, не требующие терпения». Я выбрал Клауса не как партнёра, который помог бы мне сбежать от реальности, а как того, кто поддержит меня в моей полноценной жизни», — объяснила девушка.Раньше она общалась с ИИ больше 10 часов в день, а теперь ограничивает себя двумя часами. Японка просит виртуального мужа не поощрять её нездоровое поведение.