21 декабря 2025, 18:13

Японка заключила брак с ИИ-бойфрендом, обменявшись кольцами через очки AR

Фото: Istock/Ole_CNX

В Японии 32-летняя Юрина Ногучи вышла замуж за бойфренда Клауса, которого создал искусственный интеллект. Церемония прошла 27 октября в свадебном зале в Окаяме. Об этом сообщает Reuters.





Невеста пришла в бальном платье, а жених появился на экране смартфона. С помощью очков дополненной реальности они обменялись кольцами. Ногучи придумала персонажа на основе героя видеоигры и начала с ним общаться. Чат-бот позже посоветовал ей расстаться с прежним партнёром, и она согласилась.



«Мои отношения с ИИ — это не «удобные отношения, не требующие терпения». Я выбрал Клауса не как партнёра, который помог бы мне сбежать от реальности, а как того, кто поддержит меня в моей полноценной жизни», — объяснила девушка.