Мужчина раздавал советы и получил лопатой по голове

27 октября 2026, 21:37

В Саратовской области мужчине дали лопатой по голове за непрошеные советы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Вольске Саратовской области 42-летний мужчина напал на соседа, который мешал ему работать непрошеными советами. Об этом 27 октября сообщили в региональном ГУ МВД.