Мужчина раздавал советы и получил лопатой по голове
В Вольске Саратовской области 42-летний мужчина напал на соседа, который мешал ему работать непрошеными советами. Об этом 27 октября сообщили в региональном ГУ МВД.
Инцидент произошел во время земляных работ: мужчина вместе с напарником рыл траншею и менял кабель. Весь день за ними наблюдали две местные пенсионерки, которые давали указания, как аккуратнее отсыпать землю. К вечеру женщины ушли, но их место занял сосед. Он комментировал работу мужчин, а после завершения начал настаивать на том, чтобы траншею сверху засыпали щебнем — для надежности и чтобы в дождь не появлялось грязи.
Непрошеные советы за день настолько надоели работникам, что один из них взял лопату и ударил ею соседа. 44-летнего мужчину увезли в больницу с травмами головы и ушибом мозга.
По указанному факту возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ведется следствие.
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