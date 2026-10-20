Подросток с мачете напал на российскую туристку в Рио‑де‑Жанейро
В Рио‑де‑Жанейро пострадала 57‑летняя туристка Галина М. из Ростова‑на‑Дону. Женщина находилась в Бразилии на отдыхе и гуляла по центру города в районе акведука Кариока.
Как сообщает SHOT, внезапно к ней подбежал 14‑летний подросток с мачете. Он избил россиянку, потребовал отдать все ценные вещи, а затем нанёс удар лезвием по лицу. Забрав деньги, телефон, сумочку и золотую цепочку, злоумышленник скрылся с места преступления.
Происшествие заметил проезжавший мимо мотоциклист. Он оперативно вызвал полицию и скорую помощь. Правоохранители быстро задержали нападавшего. Пострадавшую Галину доставили в муниципальную больницу Соуза‑Агиар, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
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