Подросток с мачете напал на российскую туристку в Рио‑де‑Жанейро

20 октября 2026, 06:25

Фото: iStock/A_N

В Рио‑де‑Жанейро пострадала 57‑летняя туристка Галина М. из Ростова‑на‑Дону. Женщина находилась в Бразилии на отдыхе и гуляла по центру города в районе акведука Кариока.