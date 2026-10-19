Мужчина с ножом напал на пассажира в московском метро
Мужчина напал на 31-летнего пассажира с ножом в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, все произошло в переходе станции «Электрозаводская». Злоумышленник несколько раз ударил незнакомца кулаком по голове, а затем пустил в ход в канцелярский нож. После нападения подозреваемый скрылся, а позже его задержали. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь.
Мужчине предъявили обвинение по второй части статьи 213 УК: «Хулиганство с применением оружия». Суд уже заключил его под стражу. Личность фигуранта не раскрывается.
Ранее сообщалось, что жительница Уфы из мести напала на соседку и шесть раз ударила ее ножом. В скором времени она предстанет перед судом.
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