Мужчина разрешил брату и двум друзьям изнасиловать свою возлюбленную

10 сентября 2026, 21:08

В Испании полиция арестовала четырёх мужчин за групповое изнасилование женщины

Фото: Istock/somkku

В испанской Валенсии полиция арестовала мужчин по обвинению в групповом изнасиловании женщины. Об этом сообщает El Caso.