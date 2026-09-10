Мужчина разрешил брату и двум друзьям изнасиловать свою возлюбленную
В испанской Валенсии полиция арестовала мужчин по обвинению в групповом изнасиловании женщины. Об этом сообщает El Caso.
Установлено, что организатором преступления выступил 51-летний бывший возлюбленный пострадавшей. По словам жертвы, мужчина преследовал её и угрожал. Однажды он предложил своему брату и двум друзьям изнасиловать бывшую партнёршу.
В итоге компания надругалась над женщиной. Чтобы та не сопротивлялась, экс-избранник шантажировал потерпевшую непристойными видео, которые он снял на мобильный телефон без её согласия. После того как жертва обратилась в полицию, насильника арестовали. Помимо бывшего возлюбленного под стражу взяли других нападавших в возрасте от 44 до 53 лет.
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