В Тюмени загорелись семь жилых домов на площади 700 квадратных метров
В Тюмени на 4-м километре Салаирского тракта загорелись семь жилых строений. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о возгорании поступило спасателям около 18:00 по московскому времени. Когда подразделения МЧС России прибыли на место вызова, они обнаружили, что огонь охватил семь жилых домов.
Площадь пожара составила 700 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящий момент в ликвидации пожара участвуют более 20 человек и семь единиц техники.
До этого сообщалось о чрезвычайном происшествии в Бурятии. Там дети решили провести эксперимент, который нашли в интернете, и сожгли 10 тонн сена.
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