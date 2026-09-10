В Петербурге кроссовер Mercedes опрокинул грузовик и две легковушки во дворе
В Санкт-Петербурге, в районе Рыбацкое, произошла массовая авария. Подробности приводит Telegram-канал 78.ru.
Во дворе дома у парадной стоял грузовик, и рабочие выгружали из него фанеру. Внезапно в грузовой автомобиль спереди врезался кроссовер Mercedes. Женщина за рулём после столкновения по какой-то причине продолжала давить на газ.
От удара тяжеловесная машина покатилась, и её задние колеса оказались на капоте стоявшего рядом ВАЗ-2111. Немецкий кроссовер тем временем продолжал буксовать на месте, и участником аварии стало ещё одно транспортное средство — Lada Kalina.
В итоге грузовик опрокинулся на бок, а ВАЗ перевернулся на крышу. Только после этого Mercedes остановился. Сейчас неизвестно, находились ли в автомобилях пассажиры. Причины и обстоятельства происшествия выясняют.
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