В Петербурге кроссовер Mercedes опрокинул грузовик и две легковушки во дворе

10 сентября 2026, 17:57

В Петербурге во дворе дома Mercedes устроил ДТП с четырьмя машинами

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В Санкт-Петербурге, в районе Рыбацкое, произошла массовая авария. Подробности приводит Telegram-канал 78.ru.