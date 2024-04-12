Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери

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Мужчину из Германии приговорили к тюремному сроку из-за покушения на жизнь годовалой дочери, передает Associated Press.
Отмечается, что 30-летний житель города Шпринге решил отомстить экс-партнерше, которая бросила его вскоре после рождения их общего ребенка. В целях мести мужчина приобрел жидкую ртуть и ввел ее своей дочери в ногу.
По данным суда, мужчина был осведомлен, что ртуть не может сразу привести к летальному исходу и хотел причинить дочери максимальную боль, чтобы ее мать переживала. Спустя некоторое время после инъекции у девочки началось серьезное воспаление и сыпь.
Ртуть обнаружили случайно во время третьей операции, которую проводили из-за ухудшающегося состояния малышки. Суд приговорил отца к тринадцати годам тюрьмы.
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По данным суда, мужчина был осведомлен, что ртуть не может сразу привести к летальному исходу и хотел причинить дочери максимальную боль, чтобы ее мать переживала. Спустя некоторое время после инъекции у девочки началось серьезное воспаление и сыпь.
Ртуть обнаружили случайно во время третьей операции, которую проводили из-за ухудшающегося состояния малышки. Суд приговорил отца к тринадцати годам тюрьмы.
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Екатерина Коршунова